В Беларуси задержаны около 350 участников акции молчаливого протеста

В Беларуси в среду вечером были задержаны около 350-ти участников акции молчаливого протеста - почти 200 из них - в Минске.

Также были задержаны 25 как белорусских и зарубежных журналистов, многих из них уже отпустили, передает Радио «Свобода».

Организаторы акций молчаливого протеста решили на время поменять тактику.

В среду, 6 июля, активисты кампании "Революция через социальную сеть" предложили минчанам к 20 часам собраться в центральных точках каждого из районов города - вместо выхода на Октябрьскую или иную площадь.

Несмотря на смену формата, реакция правоохранительных органов осталась неизменной - собравшихся людей заталкивали в автозаки в девяти разных точках белорусской столицы.

В Бресте демонстранты, которых было свыше четырехсот, отбивали своих сторонников у сотрудников правоохранительных органов в штатском.