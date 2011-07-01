Суд освободил Стросс-Кана

Суд Нью-Йорка 1 июля освободил из-под домашнего ареста бывшего главу МВФ Доминика Стросс-Кана, которого обвиняют в изнасиловании горничной.

Чиновник был освобожден под обязательство явиться на заседание суда по первому требованию.

Решение было принято на следующий день после того, как стало известно, что дело против Стросс-Кана может развалиться.

Как выяснили американские СМИ, горничную, которая подала иск, уличили во лжи. В частности, оказалось, что она предоставила недостоверные сведения об обстоятельствах своей иммиграции в США из Гвинеи, а в ее показаниях о нападении Стросс-Кана были обнаружены нестыковки.

Статья была опубликована после того, как место Стросс-Кана заняла министр Франции Кристин Лагард.

По данным журналистов, прокуроры, которые занимаются делом экс-главы фонда, рассматривают вопрос о том, чтобы отозвать обвинения против него. Сообщалось, что они собирались обсудить этот вопрос с защитой Стросс-Кана.

Напомним, Стросс-Кан был задержан в Нью-Йорке 14 мая. Поводом для ареста стали показания горничной отеля Sofitel, где проживал чиновник. По словам женщины, Стросс-Кан напал на нее и склонил к оральному сексу. Сам чиновник выдвинутые против него обвинения отрицает.

Сначала Стросс-Кана отправили в тюрьму, позже его освободили под залог с условием пребывания под домашним арестом в нью-йоркской квартире с круглосуточным видеонаблюдением и вооруженной охраной.

Новость о возможном развале дела против бывшего главы МВФ вызвала энтузиазм у его соратников по Социалистической партии Франции. В случае если Стросс-Кана оправдают, он может принять участие в предстоящих выборах президента страны, которые состоятся в 2012 году.

ТСН