Молдова передала Украине участок земли в районе Паланки

30 июня в Кишиневе подписан Акт об определении и закреплении на местности границ земельного участка, переданного в собственность Украины и расположенного в Молдове, по которому проходит дорога Одесса-Рени в районе села Паланка (Молдова).

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Соответствующий документ подписан во исполнение Дополнительного протокола к Договору между Украиной и Республикой Молдова о государственной границе относительно передачи в собственность Украине участка автомобильной дороги Одесса-Рени в районе населенного пункта Паланка Республики Молдова, а также земельного участка, по которому она проходит, и режима их эксплуатации от 18 августа 1999 года, объяснили в МИД.

Данное решение стало возможным по результатам последнего 41-го заседания Совместной украинско-молдавской демаркационной комиссии, состоявшегося 14-15 июня 2011 года, в ходе которого были уточнены и утверждены места установки пограничных знаков в районе н.п. Паланка, отмечается в сообщении.

Участок автомобильной дороги Одесса-Рени в районе н.п. Паланка Республики Молдова, а также земельный участок, по которому она проходит, были переданы «Dе jure» в собственность Украине 18 ноября 2001 года, с момента вступления в силу вышеуказанного Протокола. Акт о передаче Республикой Молдова в собственность Украине автомобильной дороги Одесса-Рени в районе н.п. Паланка был подписан 11 февраля 2002 года.

Согласно подписанному документу, эксплуатация и обслуживание автомобильной дороги и всех необходимых для этого сооружений на переданном участке осуществляются Украиной. Республика Молдова сохраняет право бесплатного пользования указанным участком автомобильной дороги. Также на переданном участке не будет осуществляться пограничный, таможенный и другие виды контроля, которые осуществляются при пересечении государственной границы. Жители н.п. Паланка сохраняют неотъемлемое право беспрепятственного пользования сельскохозяйственными угодьями на площади более чем 900 га земли, расположенными на территории Республики Молдова, на противоположной стороне данной автомобильной дороги, информировали в МИД.

Таким образом, была завершена совместная работа по окончательному исполнению Дополнительного протокола к Договору между Украиной и Республикой Молдова о государственной границе от 18 августа 1999 года, отметили во внешнеполитическом ведомстве.