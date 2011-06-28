В Греции - всеобщая забастовка и массовые акции протеста

В Греции всеобщая забастовка сопровождается массовыми акциями протеста против новых мер по сокращению расходов, передает РИА «Новости».

В первый день 48-часовой забастовки не работают банки и учреждения, с перебоями ходит афинский транспорт, за исключением метро, где машинисты решили отложить забастовку, чтобы помочь желающим добраться до места проведения манифестаций.

Тысячи протестующих собираются перед зданием греческого парламента, где депутаты готовятся ко второму дню обсуждений пакета сокращений, который составит 28 млрд. евро (12% ВВП страны) на ближайшие четыре года.

Без принятия соответствующего закона кредиторы из ЕС и МВФ отказываются предоставить Греции очередной 12-миллиардный транш 110-миллиардной поддержки. В этом случае Греции грозит дефолт по 350-миллиардному долгу уже в июле.

В разных местах Афин проходят демонстрации крупнейших профсоюзов государственного и частного сектора, отдельное от них шествие коммунистов, а также манифестация "обеспокоенных граждан", которые не принадлежат профсоюзным или политическим течениям и координируют свои действия через социальные сети в интернете.

До 5 тысяч полицейских со всей страны охраняют порядок в центре города на случай повторения массовых столкновений в ходе предыдущих забастовок, однако пока протесты проходят мирно. Полиция установила железное заграждение вокруг парламента, чтобы помешать протестующим блокировать здание.