Россия готова отключить свет Беларуси

"Интер РАО" ждет выплаты долга от белорусской стороны до 8.30 мск 28 июня, в противном случае поставки электроэнергии будут временно прекращены, заявил вечером РИА Новости официальный представитель компании.

"К сожалению, деньги на 22.00 (понедельника) не поступили", - сказал собеседник агентства.

"Если мы до 8.30 мск 28 июня не увидим платеж за электроэнергию, то будем вынуждены в 00.00 мск 29 июня полностью временно ограничить поставки электроэнергии в Белоруссию. Рассчитываем на конструктивный подход наших белорусских партнеров", - подчеркнул официальный представитель "Интер РАО".

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства энергетики Белоруссии Людмила Зенькович сообщила РИА Новости, что ей также неизвестно, сделаны ли выплаты по долгу перед РФ или нет.

"Речь шла о том, что нам отключат электроэнергию в 00.00 28-го числа или в 00.00 29-го. Значит, у нас есть еще сутки (на оплату долга)", - отметила Зенькович.

Долг возник из-за того, что в Белоруссии уже несколько месяцев невозможно купить валюту на бирже. При этом представители "Белэнерго" заявляют, что у них имеется достаточное количество белорусских рублей для расчета с российским поставщиком, и проблема только в конвертации валюты.