Поляк зарегистрировал 170 заявок на работу для украинцев

В Польше разоблачен местный житель, который зарегистрировал для украинцев 170 фиктивных приглашений на работу.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польской пограничной службы, которая задержала мужчину в начале июня.

Согласно предварительным данным, 62-летний мужчина вместе со своей сестрой за последние два года зарегистрировал для граждан Украины около 700 фиктивных заявок на работу, благодаря которым они получили визу на труд в Польше. «Однако, ни один из них не получил работы в их хозяйстве», - отметила пресс-служба.

Мужчина, который лично зарегистрировал почти 170 заявок на трудоустройство украинцев, сказал пограничникам, что заниматься этим делом его подговорила сестра, которая умерла в апреле этого года. «Нечестному работодателю предъявлено 12 обвинений неправомерного получения заявок на трудоустройство и облегчение нелегального пребывания в Польше гражданам Украины», - отметила пресс-служба.

Задержанный мужчина сознался в совершенном и был отпущен на свободу до суда.

«Проводятся дальнейшие действия по делу, а следствие может приобрести международный характер», - отметила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, свыше 90% всех заявок на трудоустройство иностранцев по упрощенной системе – с момента ее введения в июле 2007 года - поляки регистрируют для граждан Украины.

В прошлом году польские работодатели зарегистрировали для украинцев около 170 тысяч таких заявок после рекордных 180 тысяч в 2009 году.

Эксперты замечают, что в действительности в Польшу на работу приезжает меньше людей, чем зарегистрировано заявок, а реальное количество сезонных работников можно узнать на основе данных о количестве выданных национальных виз: 135 тысяч в 2010 году.

Кроме украинцев, упрощенной системой, которая позволяет работать без официального разрешения шесть месяцев в году, могут пользоваться граждане Беларуси, России, Грузии и Молдовы.