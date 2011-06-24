Польскому журналисту в Беларуси могут дать 3 года за «оскорбление Лукашенко»

В Беларуси прокурор попросил приговорить журналиста польской "Газеты Выборчей" Андрея ПОЧОБУТА к 3 годам колонии общего режима, сообщают "Белорусские новости".

Гособвинитель Александр Южик считает, что А.ПОЧОБУТ заслуживает такого наказания за оскорбление Президента Беларуси (часть 1 статьи 368 УК Беларуси) и клевету в отношении Президента (часть 1 статьи 367 УК Беларуси).

Дело против А.ПОЧОБУТА было возбуждено за публикации в "Газете Выборчей", в том числе за статью "Лукашенко: Да, я сфальсифицировал выборы", а также за записи в его блоге на сайте "Белорусский партизан".

Журналист не признает свою вину. По его словам, в своих статьях он не оскорблял Президента Александра Лукашенко. "Мои публикации содержат исключительно критику. Может быть, критика жесткая, но оскорблений я не допускал", - говорил он в апреле.

А.ПОЧОБУТА задержали в апреле, с тех пор он находился под стражей, напоминает Лента.ру. 14 июня Гродненский суд начал рассматривать его дело. 24 июня суд объявил перерыв до 28 июня, когда будет заслушаны адвокаты журналиста и его последнее слово.