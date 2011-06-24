Хорватию примут в ЕС в "ближайшее время"

Хорватия станет 28 страной-членом Евросоюза в июле 2013 года, надежду на это выразил в четверг председатель Европарламента Ежи Бузек.

"Мы надеемся приветствовать эту страну в качестве нового государства-члена в ближайшее время, надеюсь, в июле 2013 года", - цитирует слова Бузека пресс-служба Европарламента.

В настоящее время в состав Евросоюза входят 27 стран: Бельгия, Германия, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия, Финляндия, Эстония, а также Болгария, Чехия, Дания, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Румыния, Швеция и Великобритания, приводит список РИА "Новости".