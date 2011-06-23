В Беларуси во время «молчаливых» акций протеста задержали 450 людей
Протест выражали аплодисментами
Во время антиправительственных акций протеста, которые проходили на территории Беларуси 22 июня, по данным правозащитников, были задержаны около 450 человек.
Об этом сообщается на сайте белорусской правозащитной организации ”Весна”. В Минске, где акции протеста были наиболее многочисленными, по данным правозащитников, были задержаны около 200 лиц.
Также есть информация о задержании активистов, по меньшей мере, еще в десяти городах страны. МВД Беларуси, в свою очередь, пока не опубликовало официальных данных о количестве задержанных.
По данным самих задержанных участников акции, некоторых уже отпустили из отделений милиции. Молчаливые акции протеста под общим названием “Революция через социальные сети” прошли в среду 22 июня в нескольких десятках населенных пунктов на территории Беларуси.
В частности, в демонстрации в Минске приняли участие от нескольких сотен до нескольких тысяч людей.
Отличной особенностью акций было то, что их участники не выкрикивали лозунги и не держали в руках транспаранты. Вместо этого присутствующие люди выражали свои протесты против экономической политики правительства аплодисментами и свистом.
Акции 22 июня были не первыми подобными выступлениями, до этого похожие молчаливые демонстрации проводились 8 и 15 июня.