В Москве Киеву намекнули, как понравиться Газпрому

Украина и РФ не до конца используют потенциал своих ГТС для транспортировки газа в Европу.

Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы Российского газового общества (РГО), об этом президент РГО, вице-спикер Госдумы России Валерий ЯЗЕВ сказал на встрече экспертов Российского газового общества и Национального газового союза Украины.

«Сегодня налицо существенный неиспользованный потенциал газотранспортных систем России и Украины для осуществления подачи газа в страны Евросоюза. И в общих интересах обеих стран стимулировать рост потребления газа в Европе и удовлетворять этот спрос», - сказал В.ЯЗЕВ.

Достижение вполне очевидных экономических целей, по мнению парламентария, осложняется некоторыми политическими факторами и нестабильностью правового поля в Европе в целом.

По его мнению, приоритетными задачами в энергетических стратегиях России и Украины должны быть энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

«Газовая отрасль является как объектом, так и инструментом энергоэффективности. И мы отлично понимаем, насколько важно снижать энергетические затраты на транспортировку природного газа и насколько близки технически наши возможные решения. Очевидным является необходимость сотрудничества в дегазации угольных пластов и полезном использовании получаемого при этом метана», - сказал он.

В.ЯЗЕВ также назвал хорошей областью для сотрудничества использование природного газа как моторного топлива.

По его мнению, основными темами до конца этого года и на 2012 год являются расширение разработок в области транспорта газа, оптимизация затрат на его транспортировку и хранение, снижение выбросов парниковых газов.

В.ЯЗЕВ также считает, что полезным является и распространение положительного опыта лучших предприятий газовой отрасли, особенно в области инновационного развития. Совместными усилиями российских и украинских экспертов может быть выполнен анализ программ и проектов модернизации объектов газового транспорта, особенно на маршруте поставок российского газа через Украину в страны Евросоюза, считает он.

Вице-спикер подчеркнул, что газовым отраслям России и Украины придется работать в условиях меняющегося политико-правового поля. В России разрабатываются новые законопроекты и нормативно-правовые акты, уточняется Генеральная схема размещения объектов газовой отрасли. Российские участники газового рынка уточняют свои стратегии в условиях вступления в силу в Евросоюзе «третьего энергетического пакета». Правовые условия для энергетики Украины также меняются под воздействием ряда международных обязательств, в частности об Энергетическом сообществе, и принимаемых законов, добавил он.

По итогам встречи В.ЯЗЕВЫМ и главой НАК «Нафтогаз Украина» Евгением БАКУЛИНЫМ подписан меморандум, в который вошли предложения, высказанные экспертами.

Справка УНИАН. По данным Gazprom Data Book 2010, Россия в прошлом году экспортировала около 220 млрд. кубометров газа, почти 150 млрд. из которых - в страны Европейского союза.