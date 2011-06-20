Тейшейра: Соглашения о ЗСТ между ЕС и Украиной в сентябре не будет

Соглашение о создании зоны свободной торговли между Европейский Союзом и Украиной не будет подписано в сентябре.

Как передает корреспондент, об этом сказал глава Представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА, отвечая на вопросы журналистов во время он-лайн конференции в "Аргументах и фактах".

«В сентябре соглашение о создании комплексной зоны свободной торговли подписано не будет, поскольку до сентября остается очень мало времени и остается несколько моментов, которые еще не были окончательно разрешены», - сказал он.

Ж.ТЕЙШЕЙРА напомнил, что очередной раунд переговоров по заключению соглашения об ассоциации, частью которого является соглашение о зоне свободной торговли, будет проходить в Киеве на этой неделе.

«По разным компонентам, включая зону свободной торговли и другим элементам, которые мы называем политическое соглашение, вопросы сотрудничества, остались очень незначительные нерешенные моменты, которые в большей мере зависят от политической воли в Украине и желания выполнять определенные условия», - добавил он.

Ж.ТЕЙШЕЙРА отметил, что соглашение об ассоциации является стандартным документом, который при условии его подписания предлагает значительно новые возможности для сотрудничества Украины и ЕС.

Он отметил, что политики, которые принимают решения в этом вопросе, должны думать о будущем, а не смотреть в прошлое. По словам Ж.ТЕЙШЕЙРЫ, в этом аспекте очень позитивным является опыт ближайших соседей Украины – Польши, Словакии и Чехии, которые также подписали это соглашение и сферы их экономики, которые не были конкурентными, не получили преимуществ в новых условиях, но определенные секторы экономики этих стран в целом получили значительное преимущество в отношении экспорта их товаров и создания новых рабочих мест.

Как сообщали недавно некоторые СМИ со ссылкой на анонимного работника одной из служб Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН, Украина в случае успешного завершения запланированного на июнь раунда переговоров с Европейским Союзом сможет подписать соглашения об ассоциации с ЕС и о зоне свободной торговли в сентябре этого года.