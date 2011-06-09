Европарламент одобрил доклад Коэльо о Румынии и Болгарии

Европарламент выступил за присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом сегодня Европарламентом в Страсбурге докладе Карлоса КОЭЛЬО (группа народных партий, Португалия).

Доклад поддержали 487 депутатов, высказались против – 77, воздержались – 29.

В принятом сегодня документе отмечается, что Румыния и Болгария выполнили все необходимые требования для присоединения к Шенгенскому соглашению, хотя некоторые вопросы, требующие дополнительного контроля, все еще остаются.

Депутаты также высказались за проведение ряда мероприятий в зоне между Грецией, Турцией и Болгарией для усиления охраны границы на этом участке.

Позитивное мнение Европарламента относительно готовности Румынии и Болгарии присоединиться к Шенгену будет передано на рассмотрение Совета министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС. Ближайше заседание этого совета состоится 9-10 июня в Люксембурге.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2010 года Франция и Германия активно выразились против присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению до тех пор, пока в странах не будет решена проблема коррупции. Представители Болгарии и Румынии в свою очередь, раскритиковали такую позицию.

Шенгенское соглашение – международный договор, который ликвидирует контроль на внутренних границах стран Европейского Союза. Свобода передвижения распространяется на граждан стран-членов ЕС и всех лиц, пересекающих внутренние границы на территории, где действует настоящий договор.

В состав стран-участниц Шенгенского договора в настоящий момент входят 22 страны-члена Евросоюза: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония. К Шенгенской зоне также относятся Исландия, Норвегия и Швейцария.