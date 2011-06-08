4 группы Европарламента согласовали проект резолюции по Украине

4 группы Европарламента согласовали проект резолюции, в которой хотят выразить обеспокоенность ситуацией в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, на этот момент проект согласован группами народных партий, Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, группами «зеленых» и объединенных левых.

В проекте, в частности, отмечается обеспокоенность возрастающей избирательностью преследования представителей политической оппозиции, а также непропорциональными мерами пресечения, применяемыми, в частности, к бывшему премьер-министру страны Юлии ТИМОШЕНКО и бывшему министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО.

Депутаты планируют напомнить украинской власти, что принцип коллективной ответственности за правительственные решения не позволяет преследовать индивидуальных членов правительства за решения, принятые всем его составом.

Кроме того, в проекте резолюции подчеркивается необходимость обеспечить прозрачность расследования уголовных дел против оппозиции.

При этом, депутаты Европарламента считают необходимым подчеркнуть, что продолжающиеся расследования в отношении отдельных политических лидеров, не должны препятствовать этим лидерам принимать участие в политической жизни страны.

В проекте резолюции также содержится призыв отменить запрет на передвижение, как внутри страны, так и за ее пределы для Ю.ТИМОШЕНКО и «других ключевых политических лиц».

Документ планируется одобрить 9 июня после проведения слушаний на тему «Дела Юлии ТИМОШЕНКО и других членов бывшего правительства».

Как сообщал УНИАН, накануне 5 групп Европарламента (кроме группы Европейских консерваторов и реформистов) подготовили свои проекты резолюций. При этом, проект резолюции группы Прогрессивного Альянса социалистов и демократов предполагал призвать Ю.ТИМОШЕНКО сотрудничать с Генеральной прокуратурой, а В.ЯНУКОВИЧА – поприветствовать за заявления о необходимости бороться с коррупцией.