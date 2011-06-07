Россия желает Украине успеха на переговорах с ЕС

Россия желает Украине успеха на переговорах о соглашении об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции посол России при ЕС Владимир ЧИЖОВ.

«Мы внимательно следим за переговорами Украины и ЕС, и желаем вам удачи и успеха», - сказал посол, отвечая на вопрос украинского журналиста.

При этом В.ЧИЖОВ отметил, что не видит оснований для конкуренции между Россией и ЕС во влиянии на страны-участницы «Восточного партнерства» в целом.

«Я не вижу оснований для конкуренции, скорее - базу для взаимодополнения», - отметил посол.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля - начале мая официальные представители России неоднократно заявляли о том, что Украине стоило бы присоединиться к Таможенному союзу России, Казахстана и Беларуси вместо подписания соглашения о свободной торговле с ЕС. При этом в случае подписания соглашения с ЕС представители российской власти обещали закрыть рынки стран Таможенного союза для товаров из Украины.