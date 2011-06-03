Снаряды "Градов" начали взрываться в подземных хранилищах

06:23, 03 июня 2011
Мир
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Неофициальные данные из Удмуртии

Снаряды от реактивной системы залпового огня "Град" начали взрываться в подземных хранилищах на арсенале в Удмуртии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Снаряды от реактивной системы залпового огня "Град" начали взрываться в хранилищах, которые находятся под землей этого арсенала", - сказал собеседник агентства.

До этого на арсенале взрывались артиллерийские снаряды на открытых площадках хранения.

 

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