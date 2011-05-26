Белый дом: предложения Ливии не заслуживают доверия

Администрация США считает, что последнее предложение Ливии, направленное правительствам стран Европы, в котором обозначена инициатива прекращения военных действий, не заслуживает доверия. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Бен Родс во французском Довиле, где сегодня открылась встреча лидеров "Большой восьмерки", передает Associated Press.

По его словам, такие предложения должны быть подкреплены действиями, но пока власти Джамахирии не соблюдают резолюцию Совета Безопасности ООН.

Ранее сегодня неназванный представитель властей Испании сообщил о том, что руководству большинства стран Европы глава правительства Ливии Багдади Али аль-Махмуди направил предложение о прекращении огня, напоминает РосБизнесКонсалтинг.