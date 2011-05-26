Еврокомиссия: арестом Младича Сербия открыла себе путь в ЕС

Еврокомиссия считает, что арестом генерала Ратко МЛАДИЧА Сербия открыла себе путь к присоединению к Европейскому Союзу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ.

Он сообщил, что уже провел телефонный разговор с Президентом Сербии Борисом ТАДИЧЕМ и поздравил руководство Сербии и ее граждан с арестом генерала.

Еврокомиссар особо отметил роль Президента Сербии в действиях по передаче генерала Р.МЛАДИЧА Гаагскому трибуналу.

«Сегодня Сербия выполнила важное международное обязательство. Завтра, в новых созданных условиях, должна усилиться работа над реформами, которые являются ключевыми для того, чтобы Комиссия смогла представить позитивное мнение в этом году», - подчеркнул Ш.ФЮЛЕ.

Справка УНИАН. Генерал Р.МЛАДИЧ в 1992-1995 году руководил штабом Войска Республики Сербской в войне с хорватской и мусульманской общинами в Боснии. В 1996 году Р.МЛАДИЧ вместе с другими руководителями Республики Сербской был обвинён Гаагским Международным трибуналом в совершении военных преступлений и геноциде мирного населения Сараево, Сребреницы и других эпизодах.