Двое экс-кандидатов в президенты Беларуси получили 5,5 и 6 лет

В Беларуси еще двое экс-кандидатов в президенты приговорены к лишению свободы за "организацию и участие в массовых беспорядках" 19 декабря 2010 года.

Об этом сообщает белорусская служба радио "Свобода".

В соответствии с решением суда Николай СТАТКЕВИЧ приговорен к шести годам с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, а Владимир УСС - к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Кроме того, суд вынес приговор еще четверым участникам акции 19 декабря: Андрею ПОЗНЯКУ (2 года), Александру КЛАСКОВСКОМУ (5 лет в колонии усиленного режима), а также Александру КВЕТКЕВИЧУАртему ГРИБКОВУ и Дмитрию БУЛАНОВУ (по 4 года в колонии усиленного режима).

Как сообщал УНИАН, ранее в Беларуси "за организацию и участие в массовых беспорядках" в день президентских выборов - 19 декабря 2010 года были осуждены трое экс-кандидатов в президенты: Владимир НЕКЛЯЕВ - к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года, Виталий РЫМАШЕВСКИЙ приговорен к двум годам лишения свободы (условно) и Андрей САННИКОВ - к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Европейский Союз в ответ на преследование оппозиции в Беларуси ввел визовые ограничения для ряда белорусских чиновников, судей и прокуроров.