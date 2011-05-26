В Стамбуле прогремел мощный взрыв

В результате взрыва, который прогремел сегодня утром в европейской части Стамбула в районе Этилер, ранения получили семь человек, в том числе один полицейский.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В частности, губернатор Стамбула Авни МУТЛУ подтвердил информацию о том, что при взрыве пострадали семь человек. "Угрозы их жизни нет", - сказал он.

По данным СМИ, взрыв произошел у автобусной остановки вблизи моста напротив крупного торгового центра Акмеркез, отеля и банка. По сведениям телекомпании Хабер Тюрк, которые пока не подтверждены официально, взрывное устройство было брошено у остановки проезжавшим мимо мотоциклистом. Тип и мощность бомбы пока неизвестны, не исключено, что это было осколочное взрывное устройство, отмечает телеканал.

В то же время телекомпания А-Хабер передает, что взрывное устройство было заранее размещено в мусорном контейнере у остановки и приведено в действие дистанционно.

Взрывной волной был повреждены несколько автомашин и рейсовый автобус. Находившиеся в нем несколько человек получили травмы, сообщил в прямом эфире с места происшествия телеканал NTV.

Полиция блокировала район взрыва и прочесывает местность на предмет наличия другой бомбы, сообщают турецкие телеканалы.

Начальник управления безопасности Стамбула Хюсейн ЧАПКЫН не исключил, что целью злоумышленников была расположенная рядом полицейская школа, и заявил, что принимаются все необходимые меры для поиска тех, кто причастен к взрыву.

К месту ЧП направлено более десяти машин "скорой помощи", пострадавшие доставлены в близлежащие больницы, передает телеканал CNN-Turk.

Пока ни одна из действующих в Турции радикальных группировок не взяла на себя ответственность за взрыв в Стамбуле.