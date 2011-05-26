Румыния бойкотирует саммит в Варшаве

Румыния, вслед за Сербией, будет бойкотировать саммит стран Центральной Европы и США в Варшаве - в знак протеста против участия в нем Косова, сообщает Радио Свобода со ссылкой на аппарат румынского президента Траяна Бэсеску.

Во вторник о том, что он не приедет в столицу Польши, заявил президент Сербии Борис Тадич.

Сербия и Румыния не признают независимость Косова.

На форуме, который откроется в пятницу в Варшаве, лидеры 20 стран обсудят с президентом США Бараком Обамой итоги двух десятилетий демократических реформ в Центральной Европе, а также перемены в арабских странах.

Гостями варшавского саммита станут президенты Германии, Австрии, Италии, стран Балтии и Балканского региона.