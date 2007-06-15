Кофи Аннан собрал 150 млн. долларов на ”зеленую революцию” в Африке
08:11, 15 июня 2007Мир
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Гейтс и Рокфеллеры занялись проблемой голода
|Кофи Аннан
Бюджет этой неправительственной организации сформирован в размере 150 миллионов долларов из благотворительных фондов Билла Гейтса и Рокфеллеров.
Покидая штаб-квартиру ООН, Аннан давал понять журналистам, что после долгого отдыха обратится к идеям "зеленой революции" на родном континенте, чтобы преодолеть проблему голода в Африке.
Лауреат Нобелевской премии мира Аннан возглавлял ООН в течение десяти лет.
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