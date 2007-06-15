Кофи Аннан собрал 150 млн. долларов на ”зеленую революцию” в Африке

Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, покинувший этот пост 31 декабря 2006 года, возглавил "Альянс за зеленую революцию в Африке", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Бюджет этой неправительственной организации сформирован в размере 150 миллионов долларов из благотворительных фондов Билла Гейтса и Рокфеллеров.

Покидая штаб-квартиру ООН, Аннан давал понять журналистам, что после долгого отдыха обратится к идеям "зеленой революции" на родном континенте, чтобы преодолеть проблему голода в Африке.

Лауреат Нобелевской премии мира Аннан возглавлял ООН в течение десяти лет.

РИА "Новости"