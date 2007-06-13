Украина призывает палестинских лидеров к национальному единству

Украина выражает глубокую обеспокоенность по поводу последних вспышек насилия между сторонниками палестинских группировок ФАТХ и ХАМАС.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии руководителя пресс-службы МИД Украины в связи с обострением ситуации на палестинских территориях.

“Обострение в последнее время противостояния в палестинском обществе, которое вылилось в вооруженные столкновения между представителями ФАТХ и ХАМАС в секторе Газа и ставит под угрозу существование палестинского правительства национального единства, вызывает в Украине глубокую обеспокоенность”, - говорится в комментарии.

Как подчеркивают в МИД, волна насилия уже привела к многочисленным человеческим жертвам, в т.ч. среди мирного населения, и создает дополнительно опасный источник напряженности на Ближнем Востоке, активизирует в регионе радикально настроенные силы, заводит в тупик процессы, связанные с арабо-израильским мирным урегулированием.

Украина призывает палестинских лидеров проявить сдержанность, политическое мужество и дальновидность и вернуться к диалогу с целью достижения консенсуса, который должен обеспечить прекращение междоусобного кровопролития и насилия во имя стратегических интересов палестинского народа, его будущего и мира в регионе в целом, отмечается в комментарии.

Украина также призывает международное содружество, в частности „ближневосточный Квартет”, приложить безотлагательные усилия, направленные на прекращение вооруженного противостояния на палестинских территориях, создание атмосферы доверия и взаимопонимания, необходимого для развития политического процесса по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

В этом контексте Украина подтверждает свою принципиальную настроенность и готовность присоединиться к усилиям мирового сообщества, цель которых - установление в регионе Ближнего Востока длительного и справедливого мира, говорится в комментарии руководителя пресс-службы МИД Украины.

Как сообщалось, вооруженные столкновения между боевиками враждующих палестинских группировок ХАМАС и ФАТХ возобновились сегодня в секторе Газа. В результате этих столкновений погибло, по меньшей мере, 40 человек.