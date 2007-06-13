США попеняли Украине за недостаточную борьбу с работорговлей

Соединенные Штаты Америки считают, что Украина недостаточно активно борется с торговлей людьми.

Как сообщили УНИАН в Посольстве США, об этом идет речь в докладе Государственного секретаря США Кондолизы РАЙС "О торговле людьми 2007 года”.

Согласно документу, в предыдущие годы Украина также относилась к числу стран со значительным количеством жертв торговли людьми и несоответствием требованиям ликвидации тяжелых форм такой торговли.

В докладе отмечается, что Украина осуществляет немалые усилия с целью уничтожения этого явления. В частности, в 2006 году пограничная служба ликвидировала девять каналов для переправки людей, предотвратила продажу 43 женщин и задержала 29 торговцев.

Однако Украина не смогла предоставить доказательства, что она увеличивает свои усилия в направлении соответствия стандартам противодействия торговле людьми, особенно в области защиты жертв и наказания осужденных торговцев. Например, из 86 торговцев, которые были осуждены в 2006 году, 47 получили только условное наказание.

В результате Украина отнесена к группе стран, которые нуждаются в особом внимании в связи с недостаточными усилиями в борьбе с торговлей людьми. Как только усилия Украины в этом направлении возрастут, она будет отнесена к категории, выше этой группы. Если Украина не увеличит свои усилия, то, в соответствии с законодательством США, это может негативно отразиться на американской помощи Украине.

Посольство США сейчас работает с правительством Украины в направлении борьбы с торговлей людьми. “Мы готовы помочь Украине увеличить усилия, чтобы отвечать стандартам в этой области”, - подчеркнули в Посольстве.

Программы правительства США по помощи Украине в улучшении ее усилий против торговли людьми включают поддержку со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) неправительственных организаций, которые противодействуют такой торговле, оказывая психологическую помощь, обучение по приобретению рабочей квалификации, содействие в трудоустройстве, а также проводя информационные кампании для общественности по проблемам торговли людьми. Благодаря помощи от USAID приблизительно 2 тыс. жертв торговли людьми смогли реинтегрироваться в украинское общество. Посольство также помогает Министерству внутренних дел Украины улучшить следственные и информационные технологические возможности министерского департамента по борьбе с торговлей людьми.

Посольство США также активно участвует в недавно созданной Министерством иностранных дел Украины рабочей группе по противодействию визовому мошенничеству и подделке документов, которые используются в торговле людьми.

По требованию Конгресса США Государственный департамент готовит такой доклад относительно всех стран мира. Целью этих докладов является стимулирование к действиям и созданию партнерских связей по всему миру в борьбе против работорговли.