Израиль арестовал одного из лидеров ХАМАС

Власти Израиля арестовали одного из лидеров ХАМАС Халеда аль-Хаджа на пропускном пункте "Араба" в северной части Западного берега реки Иордан. По данным палестинского правозащитного центра "Ахрар", пропускной пункт был установлен специально для его задержания.

Как сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на палестинское информационное агентство "Маан", Х.аль-Хадж занимал пост пресс-секретаря движения в г.Дженин, а также принимал участие в недавних переговорах о воссоединении между ФАТХ и ХАМАС. Он недавно освободился из тюрьмы, где провел несколько лет.