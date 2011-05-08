СМИ: канцелярия Президента Польши стала дороже королевского двора

Содержание канцелярии Президента Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО обходится полякам дороже, чем гражданам Великобритании содержание королевского двора во главе с королевой ЕЛИЗАВЕТОЙ II.

Об этом пишет польская газета Fakt.

По данным издания, нынешний бюджет на содержание президентской канцелярии составляет более 60 млн. долларов, в то время как королевский двор Великобритании получит от британских налогоплательщиков приблизительно на 2 млн. долларов меньше.

При этом ежегодно бюджетные средства на содержание королевской семьи сокращаются.

"В 2009 году английский плательщик ежегодно платил 66 пенсов, а в 2010-м - только 62”, - отмечает газета.

По данным издания, значительная часть расходов королевской семьи покрывается за счет доходов от аренды ее имущества, в то же время королевский двор также отчисляет средства в госбюджет, в частности за счет платного посещения туристами Букингемского дворца в Лондоне.

Также Fakt отмечает, что почти половину бюджета президентской канцелярии составляют зарплата и доплаты для ее работников.

Как сообщал УНИАН, по данным польской Gazeta Wyborcza, расходы канцелярии Президента Польши 2011 году увеличились приблизительно на 7%.