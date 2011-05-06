В Британии подводят итоги местных выборов

В Великобритании подводят итоги выборов депутатов парламентов Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, депутатов местных советов, а также референдума по вопросу изменения избирательной системы, сообщает Би-би-си.

Подсчет голосов продлится несколько дней. Однако эксперты прогнозируют, что наибольшие потери в английских местных советах понесут партии, входящие в правящую коалицию.

Оппозиционная Лейбористская партия, в свою очередь, готова отыграть утраченные ранее позиции в муниципальных органах власти.