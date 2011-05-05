Европол: Одесса - одна из крупнейших точек транзита кокаина в Европу
13:46, 05 мая 2011Мир
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Возят из Латинской Америки
Одесса, согласно докладу Европола, в настоящее время является одной из крупнейших точек транзита латиноамериканского кокаина в Европу, сообщает New York Times со ссылкой на доклад.
Порты на Черном море, а именно Варна в Болгарии, Констанца в Румынии и Одесса в Украине используются для транзита наркотиков, говорится в докладе Европола.
По мнению авторов исследования, это может послужить сигналом для европейских политиков, которые рассматривают вопрос о присоединении Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне, отмечает «Газета.ру».
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