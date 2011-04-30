«Аль-Каида» готовила теракт в Германии

Три арестованных члена террористической сети «Аль-Каида» собирались устроить теракт в Германии, пишет немецкая газета Die Welt.

Они собирались взорвать бомбу, начиненную металлическими фрагментами, в месте большого скопления людей. Об этом сообщил генпрокурор Германии Райнер Грисбаум.

Точная цель готовящегося теракта пока не установлена. Газета Bild называет среди возможных объектов атаки музыкальный фестиваль «Евровидение», который пройдет в Дюссельдорфе. Именно там в пятницу задержали предполагаемых членов террористической группы.

По информации немецкой прокуратуры, в группе, занимающейся подготовкой теракта, может состоять по меньшей мере семь-восемь человек.

«Но, возможно, их было больше», – сказал генпрокурор. Он также добавил, что пока рано говорить о спокойной обстановке в Германии, поскольку атаки исламских террористов по-прежнему возможны.

Ранее сообщалось о том, что полиция Дюссельдорфа арестовала трех марокканцев, подозреваемых в связях с «Аль-Каидой», у задержанных было изъято большое количество взрывчатки.

«Нам удалось предотвратить прямую и неизбежную угрозу», – заявил министр внутренних дел Ганс-Петер Фридлих. По его мнению, произошедшее доказывает, что «Германия продолжает оставаться перепутьем международного терроризма», а значит, немцам стоит и дальше «быть бдительными».

Сотрудники прокуратуры и полиции расследовали возможные связи трех задержанных с «Аль-Каидой» с 15 апреля. Однако официальные обвинения им будут выдвинуты только в субботу в Федеральном суде.

«Газета.Ru»