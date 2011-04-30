Пользователь соцсети получил приговор за идею превосходства мусульман

В Санкт-Петербурге безработный местный житель приговорен к 120 часам обязательных работ за экстремистские высказывания в социальной сети. Как сообщает РосБизнесКонсалтинг, действия подсудимого квалифицированы по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды).

В период с 20 ноября по 8 декабря 2009 г. обвиняемый, зарегистрированный в социальной сети "ВКонтакте" под псевдонимом, открыл тему об убийстве в Москве священника Дмитрия Сысоева.

Обвиняемый публично распространял высказывания, противопоставляющие отдельных представителей религиозных групп друг другу, пропагандирующие идеи исключительности, превосходства мусульман сравнительно с представителями иных мировых религий, одновременно негативно характеризующие православных священников.

В рамках той же темы обвиняемый оправдывал возможность физического уничтожения человека по признаку его религиозной деятельности.