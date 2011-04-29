Свадьба года: принц Уильям обвенчался с Кейт Миддлтон

В пятницу, 29 апреля, в старинном Вестминстерском аббатстве в самом центре Лондона обвенчались внук королевы Великобритании принц Уильям и его избранница, Кейт Миддлтон, которую с этого момента будут именовать только полным именем, Кэтрин.

Утром стало известно, что королева Елизавета II нарекла Кэтрин Миддлтон титулом Ее Королевское высочество герцогиня Кембриджская, но принцессой именоваться она не будет, сообщает Newsru. Принц Уильям отныне становится герцогом Кембриджским. Королева также пожаловала своему старшему внуку еще два титула: граф Стратерн и барон Каррикфергус.

Церемония в Вестминстерском аббатстве началась в 11:00 по британскому летнему времени. Служба в транслировалась через динамики на улицу для тех, кто не смог попасть внутрь.

Общее число гостей составило почти 2 тысячи человек. Торжественную церемонию возглавил архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс. Епископ Лондонский Ричард Чартрз произнес проповедь, а настоятель Вестминстерского аббатства преподобный Джон Холл совершил праздничное богослужение.

Как отмечают наблюдатели в Twitter, Уильям принес брачную клятву с серьезным выражением лица, а Кейт - с улыбкой на устах, причем кольцо ей "еле налезло".

Сегодняшний день молодые проведут в Лондоне, а в субботу они оправятся в свадебное путешествие. Информация о том, где супруги проведут свой медовый месяц, держится в секрете. Но, согласно имеющимся здесь неофициальным данным, Уильям и Кейт направятся на юг Иордании в пустыню Вади Рам.

Жених и невеста заранее сообщили, что не хотят, чтобы им на свадьбу что-то дарили и создали специальный благотворительный фонд, куда любой желающий может пожертвовать деньги. Собранные средства пойдут на помощь благотворительным организациям, в том числе фондам помощи молодежи, детям, вдовам военных.