В три сирийских города введены войска для подавления протестов оппозиции.

Как передает Радио «Свобода», в городе Дераа на юге Сирии, в который были введены армейские подразделения и бронетехника, в столкновениях в понедельник погибли не менее 20 человек. Дераа был центром начавшихся более месяца назад антиправительственных выступлений, которые распространились и на другие регионы Сирии.

Силы безопасности в понедельник были введены также в пригород Дамаска Дума и город Джебла на побережье Среджиземного моря. Сообщалось, что Сирия закрыла границу с Иорданией, однако Дамаск опроверг эту информацию.

Правозащитники обвиняют власти Сирии в стремлении силой оружия подавить выступления оппозиции. В пятницу в ряде городов полиция открывала огонь по демонстрантам, погибли более 100 человек.

Как сообщал УНИАН, протесты в Сирии начались более месяца назад с требований проведения в стране демократических реформ. Власти отреагировали на них беспорядочным образом, иногда обещая реформы, но чаще прибегая к репрессиям.

Это привело к радикализации оппозиции, и теперь многие ее участники требуют отставки Президента Башара АСАДА.