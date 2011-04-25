Противники Каддафи через месяц смогут начать добычу нефти

Противники Муамара Каддафи в течение еще минимум четырех недель не смогут добывать нефть, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновника, курирующего контролируемую повстанцами нефтяную промышленность.

Четыре недели потребуется на ремонт оборудования на двух крупных нефтяных полях Сарир и Мессла.

7 апреля поступили сообщения, что нефтяное поле Сарир подверглось удару ВВС Великобритании, напоминает РИА "Новости". С целью экономии горючего и денег на 25% сокращено производство электричества в Бенгази, на основной базе повстанцев.

Катар 13 апреля подтвердил, что помог ливийским повстанцам продать нефть на международном рынке.