Франция намерена приостановить участие в Шенгене

Правительство Франции планирует временно приостановить участие в Шенгенском соглашении, сообщает L`Express со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Решение связано с резким ростом наплыва беженцев из Ливии и Туниса.

В администрации Николя Саркози сочли, что в нынешнем виде соглашение об отмене границ в Европе Францию не устраивает, поскольку внешние границы стран-членов Шенгена остаются уязвимы для потока нелегальных мигрантов. В связи с этим правительство намерено выйти из соглашения до тех пор, пока эта проблема не будет решена.

Волна антиправительственных выступлений и массовых беспорядков, которая началась в североафриканских странах в январе 2011 года, спровоцировала резкое увеличение числа беженцев, стремящихся покинуть зоны конфликтов, напоминает Лента.ру.