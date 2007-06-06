Тони Блэр намерен поговорить с Путиным по душам

Премьер-министр Великобритании Тони БЛЭР намерен "откровенно поговорить" с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ об отношениях Москвы с Европой.

Как передает РИА «Новости»,об этом британский премьер сообщил в интервью, распространенном в сегодня телерадиокорпорацией Би-Би-Си.

По мнению Т.БЛЭРА, начинающаяся 6 июня в ФРГ встреча лидеров стран "Большой восьмерки" станет хорошей возможностью "откровенно поговорить о России, с Россией" в кулуарах саммита.

"Я не думаю, что существует опасность начала новой холодной войны. Но мне кажется, что если Россия хочет правильных отношений с Европой, Америкой и так далее, то она должна основываться на определенных общих ценностях и принципах", - заявил Т.БЛЭР.

Британский премьер отметил, что, "за последние пару лет или около того в Европе появились люди, которых начало беспокоить направление, в котором движется Россия". В связи с этим он сказал, что "со стороны русских было бы очень разумным развеять эти опасения".

По мнению Т.БЛЭРА, непростые отношения с Западом не отвечают долгосрочным интересам России.

Говоря о своем отношении к политике российского руководства, британский премьер-министр заявил, что с пониманием относился к таким стоящим перед Кремлем проблемам, как ситуация в Чечне и экстремизм.

"Но в том, что касается вопросов демократии, и того, как Россия строит отношения с окружающим миром, я думаю, наша позиция предельно ясна. Полагаю, очень важно, как я уже сказал, чтобы мы откровенно поговорили об этом", - отметил глава британского кабинета.

Отвечая на вопрос о том, затронет ли он в разговоре с В.ПУТИНЫМ тему экстрадиции Андрея ЛУГОВОГО из России в Британию, Т.БЛЭР заявил, что "нам придется поговорить об этом".

"Мы знаем, какие аргументы здесь есть у русских. Но мы не можем позволить, чтобы кого-то убили на территории Британии таким образом, и чтобы за этим ничего не последовало", - сказал премьер.

Говоря об остром для России вопросе о развертывании в восточной Европе элементов американской системы противоракетной обороны (ПРО), Т.БЛЭР отметил, что "американцы сказали русским, что поделятся технологией, и что будут вести себя в этом вопросе абсолютно прозрачно".