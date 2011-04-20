Назарбаев приглашает участников Киевского саммита в Казахстан

Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ приглашает Участников киевского саммита по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии принять участие в международном форуме, посвященном безъядерному миру, который пройдет в Казахстане в октябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая перед участниками киевского саммита.

«В октябре в Казахстане пройдет международный форум за безъядерный мир. С таким предложением я выступил в прошлом году в Вашингтоне. Этот форум посвящается важному событию – 20-летию закрытия полигона (в Семипалатинске – УНИАН). Пользуясь случаем, хочу пригласить заинтересованные международные организации и государства принять в нем участие», - сказал Н.НАЗАРБАЕВ.

Он отметил, что после аварии на японской АЭС «Фукусима-1» перед миром вновь, как и 25 лет назад, остро встал вопрос безопасности ядерной энергетики.

По его словам, Казахстан в свое время пострадал от испытаний ядерного оружия, в частности, на полигоне в Семипалатинске, где были взорваны ядерные заряды, по своей мощи во много раз превышающие взрыв на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Как сказал Н.НАЗАРБАЕВ, при строительстве новых АЭС нужны принципиально новые подходы к безопасности.

По его оценке, к середине XXI века около 50 стран будут располагать атомными станциями.