Затулин: в Украине есть проблемы с русским языком, а в России с украинским - нет

Директор Института стран СНГ, депутат Государственной Думы РФ Константин ЗАТУЛИН считает, что в России нет проблем с использованием украинского языка, а в Украине проблемы с русским языком есть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ЗАТУЛИН заявил сегодня журналистам в Симферополе.

"Политически, на общегосударственном уровне, в России проблемы украинского языка нет, а в Украине проблемы русского языка, как мы считаем, есть", - сказал директор Института стран СНГ.

К.ЗАТУЛИН сообщил, что по заказу Правительственной комиссии РФ по делам соотечественников за рубежом было проведено "огромное исследование", посвященное положению диспоры народов России на территории СНГ. Это исследование К.ЗАТУЛИН планирует презентовать завтра в Крыму на конференции по вопросу русского языка.

"Приведу вам только один показатель: из всех вопросов, которые мы задавали, наибольшее предпочтение соотечественники, когда речь заходит о мерах, которые нужно принять для того, чтобы они чувствовали себя лучше, говорят о двух вещах - о двойном гражданстве и о государственности русского языка", - рассказал директор Института стран СНГ.

По его данным, в Украине 54% опрошенных (принявших участие в вышеуказанном исследовании) выступают за двойное гражданство с Россией, 61% опрошенных - за государственный статус русского языка. "Мы проводили репрезентативное исследование. Это значит, мы опрашивали не только жителей Крыма и Донбасса, мы опрашивали наших соотечественников по всей территории Украины", - отметил К.ЗАТУЛИН.