Россия прекратила демократические реформы

Президент США Джордж БУШ заявляет, что Россия приостановила когда-то обещанный Москвой процесс демократических реформ, сообщает «Газета.Ру».

«В России процесс реформ, которые, как говорилось раньше, должны наделить властью обычных жителей, приостановлен. Это может иметь пагубные последствия для демократического развития», - заявил Дж.БУШ, выступая на конференции в Праге.

Как сообщает агентство «Рейтер», в тоже время, Президент США уверен, что демократия восторжествует в Северной Корее, Иране и Сирии.

По словам Дж.БУША, США привержены продвижению свободы как альтернативы авторитаризму и тирании. Он указал, что Америка поддерживает диссидентов из Сирии, Китая, Египта, Вьетнама, Беларуси. "Америка призывает все страны не ограничивать свободу, обеспечить гражданам те права, которых они заслуживают", - отметил он.

Кроме того, Президент США сравнил борьбу с терроризмом с "холодной войной".