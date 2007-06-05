Премьер Польши считает, что Путин заговорил на языке Хрущева

Заявления Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА относительно американской системы противоракетной обороны в Европе напоминают жесткую риторику времен "холодной войны".

Как сообщает «Рейтер», об этом сегодня заявил премьер-министр Польши Ярослав КАЧИНЬСКИЙ в интервью Польскому государственному радио.

"Это язык, который никогда не использовали Ельцин или ГОРБАЧЕВ, или даже Брежнев. Это язык Хрущева. Такого острого конфликта в Европе и в мире не было долгое время. Вопрос является очень серьезным, потому что в политике слова должны восприниматься серьезно", - цитирует агентство слова Я.КАЧИНЬСКОГО.

Как известно, Польша ведет переговоры с США относительно размещения на своей территории элементов ПРО.

4 июня В.ПУТИН заявил, что для российских ракет появятся новые цели в Европе, если часть стратегического ядерного потенциала США окажется на Европейском континенте и будет угрожать России.

Советский лидер Никита Хрущев в 1962 году в ответ на размещение американского стратегического оружия вблизи границ СССР отдал приказ установить на Кубе советские стратегические ракеты. Это спровоцировало так называемый "кубинский кризис". После его разрешения американские ракеты были отведены от границ СССР.