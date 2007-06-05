МИД изучает заявление Путина о тирании в Украине

Министерство иностранных дел Украины изучает высказывание Президента России Владимира ПУТИНА о тирании в Украине.

Об этом сказал на брифинге во вторник руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА, передает корреспондент УНИАН.

«Мы пока изучаем эти ответы очень тщательно, чтобы понять, действительно ли это касалось Украины и действительно ли это касалось тирании в Украине», - сказал он.

А.ДЕЩИЦА отметил, что соответствующий комментарий МИД Украины по этому поводу будет сделан в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, В.ПУТИН в интервью западным СМИ, говоря о ситуации с демократией за пределами России, отметил: "Я о постсоветском пространстве вообще уже не говорю. Была одна надежда на ребят из Украины, но и те просто полностью себя дискредитировали, там дело идет просто к сплошной тирании. Полное нарушение Конституции, всех законов и так далее".