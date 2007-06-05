Военный трибунал США снял обвинение в терроризме с водителя бен Ладена

Американский военный трибунал снял обвинение в террористической деятельности с водителя первого лица в международной террористической сети "Аль-Каида" Усамы бен Ладена. Обвинение также было снято с другого заключенного, который, предположительно, убил американского солдата в Афганистане, передает Associated Press. По мнению трибунала, они не подпадают под его юрисдикцию и должны предстать перед обычным гражданским судом.

Напомним, 17 октября 2006 г. президент США Джордж Буш подписал закон, согласно которому для проведения допросов и судебных процессов в отношении узников американской базы Гуантанамо (Куба) будут созданы специальные трибуналы. Правозащитники, между тем, выражают обеспокоенность по поводу того, что в новых трибуналах права подозреваемых будут соблюдаться не так, как это происходит в существующих гражданских судах. Новый законопроект является ответом на июньское решение Верховного суда США, согласно которому военные трибуналы, созданные администрацией Дж.Буша для проведения процессов над подозреваемыми в терроризме, нарушают американские и международные законы. Новые трибуналы дают подозреваемым больше прав, но при этом лишают их возможности оспаривать в федеральном суде то, как с ними обращаются в заключении, и сам факт содержания под стражей.

РБК-Украина