Бывший премьер-министр Египта взят под стражу

Бывший премьер-министр Египта Ахмед Назыф был взят под стражу в воскресенье после допроса в финансовой прокуратуре по обвинению в коррупции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на египетские СМИ.

Пока Назыф проведет за решеткой 15 дней, однако, скорее всего, срок содержания будет продлен.

В воскресенье Назыф давал показания в финансовой прокуратуре. Допрос продолжался семь часов и касался махинаций с государственными финансовыми средствами.

После народного восстания 25 января в Египте были инициированы десятки уголовных дел в отношении бывших высокопоставленных чиновников, которых обвиняют в коррупции. В настоящее время под стражей уже находятся бывшие главы МВД, финансов, туризма, жилищного и коммунального хозяйства, информации. Ряд бывших министров состоят под домашним арестом.