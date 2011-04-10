В Японии проходят выборы в местные органы власти. Как говорят аналитики, результаты выборов окажутся жизненно важными для определения пути, по которому пойдет Япония после самой чудовищной катастрофы в послевоенное время, сообщает Би-би-си со ссылкой на местных обозревателей.

В Токио сотни человек вышли на демонстрацию протеста - они считают, что правительство не справляется с утечкой радиации на АЭС "Фукусима".

Между тем премьер-министр Наото Кан посещает места, пострадавшие от землетрясения и цунами.