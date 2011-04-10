Военные в Египте заявили, что применят силу

В отношениях между военными и реформистами в Египте, недовольными темпами перемен в стране, возрастает напряженность.

После столкновений в пятницу сотни демонстрантов все еще остаются в палатках, установленных на площади Тахрир.

Военное временное правительство заявило, что проявит твердость и применит силу, чтобы очистить площадь и вернуть Египет к нормальной жизни.

Как передает корреспондент Би-би-си, протестующие хотят суда над бывшим президентом Хосни Мубараком, его семьей и соратниками.