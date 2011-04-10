Военные в Египте заявили, что применят силу
10:15, 10 апреля 2011Мир
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На площади Тахрир остаются сотни людей
В отношениях между военными и реформистами в Египте, недовольными темпами перемен в стране, возрастает напряженность.
После столкновений в пятницу сотни демонстрантов все еще остаются в палатках, установленных на площади Тахрир.
Военное временное правительство заявило, что проявит твердость и применит силу, чтобы очистить площадь и вернуть Египет к нормальной жизни.
Как передает корреспондент Би-би-си, протестующие хотят суда над бывшим президентом Хосни Мубараком, его семьей и соратниками.
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