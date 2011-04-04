Оппозиция считает, что Саакашвили мешает переговорам с Россией

Один из лидеров грузинской оппозиции, председатель партии "Свободные демократы" Ираклий АЛАСАНИЯ считает, что действующий Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ мешает переговорам по возобновлению территориальной целостности страны.

Такое мнение И.АЛАСАНИЯ высказал в интервью проекту УНИАН-Новости ЕС.

«К сожалению, сейчас фигура СААКАШВИЛИ мешает во многом переговорному процессу с абхазцами и осетинами, потому что ему просто не доверяют. Я сам принимал участие в переговорном процессе, мы договаривались о многом, у нас был потенциал в переговорах, но СААКАШВИЛИ упустил эти возможности сам. Следовательно, он в каком-то смысле - трагическая фигура. Плюс персональные фобии между СААКАШВИЛИ и лидерами России также трагически повлияли на межгосударственные» отношения, - сказал И.АЛАСАНИЯ.

Оппозиционный лидер убежден, что после избрания нового Президента Грузии появится возможность начать заново переговорный процесс с абхазцами, осетинами и Российской Федерацией. «Это будет очень продолжительный процесс, но я уверен, что мы поладим. Мы должны начать с доверия. И доверие придет, если мы отставим в сторону политические вопросы, которые нереально сейчас решить, и начнем говорить об экономических и инфраструктурных проектах, которые мы будем делать с Абхазией и Цхинвальским регионом Южной Осетии. Но возможности прорыва, пока СААКАШВИЛИ у власти, я не вижу", - добавил он.

В то же время оппозиционный политик поддерживает позицию действующего Президента Грузии по поводу условий, выдвинутых грузинской стороной для вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО), пытаясь добиться таможенного контроля на этих территориях, если не силами грузинской таможни, то хотя бы силами международных организаций.

"Я думаю, что это правильно. Мы хотим видеть Россию в ВТО. Конечно, нам нужная Россия, которая играет по правилам, существующим в ВТО. Вы помните, что Российская Федерация по политическим мотивам в свое время прекратила торговые отношения с нами, и конечно, нам нужно, чтобы Россия была в ВТО, как и западные страны. Но, выступая за вступление России в ВТО, мы, естественно, ставим вопрос, как будут контролироваться таможенные границы. Мы понимаем, что сейчас мы не можем там поставить наших таможенников, поэтому мы и говорим о взаимоприемлемых вариантах, которые уже имеют прецедент в международных отношениях, чтобы международные организации – ЕС, ОБСЕ или другие организации – имели легитимность грузинской стороны контролировать таможенные границы. Я думаю, что вопрос такой поставлен правильно. И хотя у нас много разногласий с СААКАШВИЛИ, но когда речь идет о национальных интересах Грузии, мы поддерживаем его", - заявил И.АЛАСАНИЯ.