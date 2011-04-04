Страны Балтии готовятся ко вступлению войск НАТО

Эстония, Латвия и Литва проведут с 4 по 8 апреля совместно с руководством европейского командования вооруженных сил США и ударной группировкой НАТО (Strike Force NATO) совместные учения Baltic Host по отработке навыков приема и размещения сил союзников в странах Балтии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Главный штаб Сил обороны Эстонии.

Одновременно проводимые в трех странах Балтии учения Baltic Host будут основываться на компьютерной симуляции, реального перемещения военных подразделений в их рамках не предусмотрено.

Наряду с министерствами обороны в учениях примут участие и другие ведомства. "Прием союзников - это крупномасштабное логистическое мероприятие, которое охватывает наряду с силами обороны и министерством обороны в значительной степени также и гражданский сектор. Ежегодно проходящие учения выявляют узкие места и перспективы сотрудничества, а также вводят все стороны в курс дела", - сказал руководитель учений от сил обороны Эстонии, заместитель начальника главного штаба полковник Антс Кивисельг.

В этом году в учениях примут участие больше представителей гражданского сектора, чем прежде. С эстонской стороны задействованы МВД, министерство социальных дел и Минэкономики, а также департамент полиции и погранохраны, спасательный департамент, департамент шоссейных дорог и департамент здравоохранения. Из предприятий привлечены Таллинский порт, Эстонская железная дорога и Таллинский аэропорт.

Легенда учений составлена на основании придуманной ситуации в придуманном государстве. Роль союзников поручена дислоцированным в итальянском Неаполе военнослужащим Strike Force NATO, а также офицерам из Германии, Дании, Польши, Норвегии и представителям европейского командования вооруженных сил США (EUCOM). В качестве наблюдателей в учениях примут участие военнослужащие из Австрии, Финляндии, Швеции и оперативного командования НАТО.