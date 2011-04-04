Найдено место гибели пропавшего два года назад авиалайнера

Обломки разбившегося над Атлантикой рейса Рио-Париж были обнаружены в воскресенье, сообщил представитель Французского Бюро расследования авиакатастроф (BEA).

По заявлению руководителя BEA Жана-Поля Троадека (Jean Paul Troadec), которого цитирует РИА "Новости", обломки расположены достаточно компактно на участке дна, и это дает исследователям надежду на обнаружение среди них "черных ящиков" самолета.

Среди найденных фрагментов - "турбины и некоторые элементы крыльев" самолета, отметил Троадек.

Очередная, четвертая по счету экспедиция по поиску бортовых самописцев лайнера началась в марте этого года. Поисковикам предстояло обследовать 10 тысяч квадратных километров морского дна со сложным рельефом. Французское Бюро расследования авиакатастроф (BEA) организовало уже три поисковые кампании, которые обошлись французскому государству, авиаконструктору Airbus и авиакомпании Air France в 30 миллионов евро и закончились безрезультатно.

Лайнер Airbus A330, выполнявший рейс авиакомпании Air France AF447 из Рио-де-Жанейро в Париж, разбился 1 июня 2009 года над Атлантикой. На его борту находились 228 человек, все они погибли. Причины катастрофы до сих пор не ясны.