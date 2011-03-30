В Сомали открылась специальная тюрьма для пиратов

В Сомали открылась первая тюрьма, предназначенная специально для заключенных - бывших пиратов. Как сообщили представители властей, исправительное учреждение находится на севере страны в г.Харгейсе. Они отметили, что таким образом намерены помочь международному сообществу, передает РосБизнесКонсалтинг. По их словам, еще ряд тюрем для пиратов ожидает своего открытия.