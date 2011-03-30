Грузия построит НПЗ на Черном море

Грузия в течение ближайших двух недель определится с партнером по строительству нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на черноморском побережье страны. Об этом, как сообщает Reuters, заявил коммерческий директор Корпорации нефти и газа Грузии Давид Ониани. Где именно будет построен НПЗ, пока не сообщается, неизвестен и объем инвестиций в проект. По словам Ониани, все технические вопросы должны быть решены в течение ближайших двух лет, а сам НПЗ построен к 2015 году.

Известно, что на новом НПЗ будет перерабатываться нефть из Азербайджана, а также нефть из других стран, которая сейчас идет транзитом через территорию Грузии. При этом потенциальными участниками проекта могут быть не только инвесторы из Азербайджана, но и из Кувейта.

Reuters отмечает, что в Грузии до сих пор не велась переработка нефти, однако на берегу Черного моря функционируют нефтяные терминалы в Батуми, Поти, Кулеви и Супсе. На них поступает нефть из Азербайджана, Казахстана и Туркмении.

Лента.ру