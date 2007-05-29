Ющенко приготовил Солану к завтрашним событиям

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел телефонный разговор с Генеральным секретарем Совета министров ЕС, Высоким представителем по вопросам общей внешней политики и политики безопасности ЕС Хавьером СОЛАНОЙ.

Как сообщает пресс-служба Президента, В.ЮЩЕНКО информировал собеседника о политической ситуации в стране и подготовке к внеочередным парламентским выборам. Президент, в частности, отметил, что важнейшим вопросом на текущий момент является формирование повестки дня заседания Верховной Рады, которое состоится в среду, 30 мая.

Со своей стороны Х.СОЛАНА поздравил Президента и весь украинский политикум с окончанием политического кризиса, отметив, что он была разрешен без привлечения третьей стороны.