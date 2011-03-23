Среди похищенных в Ливане, вероятно, есть выходцы из Украины

Семеро граждан стран Европы были похищены в среду в восточной части Ливана, пишет Би-би-си. По сообщениям прессы, среди заложников были выходцы из Украины и Эстонии.

Как передают местные службы безопасности, на туристов напала вооруженная группа людей, когда они ехали на велосипедах в районе долины Бекаа. После этого заложников посадили в два фургона и увезли в неизвестном направлении.