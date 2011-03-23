Среди похищенных в Ливане, вероятно, есть выходцы из Украины
20:42, 23 марта 2011Мир
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Заложников увезли в двух фургонах
Семеро граждан стран Европы были похищены в среду в восточной части Ливана, пишет Би-би-си. По сообщениям прессы, среди заложников были выходцы из Украины и Эстонии.
Как передают местные службы безопасности, на туристов напала вооруженная группа людей, когда они ехали на велосипедах в районе долины Бекаа. После этого заложников посадили в два фургона и увезли в неизвестном направлении.
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